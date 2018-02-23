Соглашение об ассоциации с ЕС: Украина выполнила 41% в 2017 году

Низкая успеваемость - у Верховной Рады: парламент выполнил только 33% от планового количества задач, высокие показатели - в образовании и финсекторе

Уровень выполнения соглашения об ассоциации с ЕС по состоянию на 2017 год составил 41%. Об этом говорится в правительственном отчете, который был представлен в пятницу на конференции "Итоги имплементации соглашения об ассоциации", сообщает Европейская правда.

В соответствии с правительственным документом, общий прогресс выполнения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС в прошлом году составил 41%.

Уровень выполнения задач, за которые ответственны центральные органы исполнительной власти, близок к этому показателю - 42%.

"Самая низкая успеваемость - у Верховной Рады: парламент выполнил только 33% от планового количества задач. Несколько лучший результат выполнения тех задач, за которые ответственны "другие органы государственной власти" - 50%", - отмечается в сообщении.

Представлено также распределение результатов по секторам. Самые высокие показатели достигнуты в выполнении соглашения в сферах "образование, обучение и молодежь" и "финансовый сектор" - по 100%.

Аутсайдерами стали сектора: "общественное здоровье" (4%), "транспорт и почтовые услуги" (11%), "окружающая среда" (27%).

Соглашение об ассоциации, подписанное между Украиной и ЕС в Брюсселе 21 марта 2014 года и 27 июня 2014 года, вступило в силу 1 сентября 2017 года.

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