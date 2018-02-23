Сотрудников ГБР хотят набирать с нарушением закона - депутат

Глава Бюро Роман Труба решил лично утвердить квалификационные требования к сотрудникам ГБР, что напрямую противоречит закону, утверждает Мустафа Найем

Народный депутат Мустафа Найем заявляет, что на этапе формирования штата Госбюро расследований (ГБР) допущены "грубые нарушения закона". Об этом парламентарий написал в своем Facebook.

Как рассказал Найем, в четверг, 22 февраля, состоялось заседание внешней комиссии по отбору руководящего состава ГБР с участием директора Бюро Романа Трубы.

Нардеп пояснил, что "комиссия должна была определить квалификационные требования к кандидатам на должности руководителей территориальных управлений и центрального аппарата, а также сотрудников подразделений внутреннего контроля - персонала, который непосредственно будет проводить проверку всего остального штата ГБР на полиграфе".

По словам депутата, "уже на этом этапе допущены два грубых нарушения закона".

"Директор Бюро Роман Труба решил лично утвердить квалификационные требования к этим сотрудникам, что напрямую противоречит закону про ГБР, который четко указывает, что директор Бюро не имеет полномочий определять требования к главам территориальных органов, руководителям управлений центрального аппарата и органов внутреннего контроля", - заявил Найем, говоря о первом, по его словам, нарушении.

Кроме того, как утверждает парламентарий, Труба заявил, что он "уже разделил сотрудников ГБР на тех, у кого будут спецзвания, и тех, у кого их не будет".

"В принципе, идея правильная. Но есть одна проблема: действующим законодательством спецзвания в принципе не предусмотрены для сотрудников ГБР, и подзаконным актом этот момент урегулировать невозможно. По факту, на данный момент все работники ГБР являются госслужащими", - отметил Найем.

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По его словам, "еще более странно" повела себя комиссия, которая "дала согласие на такую процедуру" и одобрила "предложение нарушить закон".

"Либо Роман Труба сознательно нарушает закон, что впоследствии может вылиться в судебные разбирательства. Либо директор ГБР имеет договоренности в парламенте о том, что закон поменяют и ему разрешат действовать так, как он делает сейчас", - утверждает депутат, отмечая, что в Верховной Раде зарегистрированы как минимум три проекта изменений в закон о ГБР.

Найем подчеркнул, что, несмотря на "все эти нарушения закона и фактическое отсутствие требований к кандидатам", конкурс уже объявлен - прием документов кандидатов на должности в ГБР начнется 2 марта и продлится до 2 апреля 2018 года.

20 ноября 2017 года вступила в силу норма УПК, согласно которой органы прокуратуры больше не имеют права начинать досудебные расследования против высокопоставленных чиновников, судей и правоохранителей - эти полномочия переданы ГБР.

Генпрокуратура предложила варианты решения проблемы с расследованием подследственных ГБР дел на время отсутствия Бюро как полноценного органа.

5 февраля 2018 года Труба призвал Верховную Раду как можно скорее принять поправки к закону о ГБР, чтобы передать Бюро полномочия проводить конкурсы на руководящие должности в ведомстве.

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