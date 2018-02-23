Украина назвала условия возобновления эксгумаций польских жертв

По словам вице-премьера Розенко, Украина возобновит эксгумации польских жертв, если Польша восстановит украинские памятники на своей территории

Украина возобновит эксгумации польских жертв и увековечивание памяти о них в том случае, если Польша восстановит и гарантирует сохранность украинских памятников на своей территории. О таком требовании Киева заявил вице-премьер Украины Павел Розенко, передает Радио Польша.

По словам Розенко, украинская сторона передала польским коллегам список из восьми украинских мест памяти в Польше, которые были разрушены в течение нескольких последних лет. Украина требует, чтобы памятники были восстановлены. Розенко подчеркнул, что в требовании нет ничего сверхъестественного - Украина дает полякам право возложить цветы к могилам своих предков, но требует, чтобы Польша предоставила ей такое же право.

Вице-премьер Украины признал, что лишь два из восьми упомянутых украинских мест памяти в Польше были в легальном статусе. Он добавил, что 95% польских мест памяти в Украине нелегальны.

21 февраля замглавы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что польские власти ожидают отмены запрета на эксгумации польских останков в Украине. Он подчеркнул, что Польша ожидает срочного принятия решения, не требующего переговоров.

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Украина наложила запрет на поисково-эксгумационные работы поляков в Украине в апреле 2017 года после разрушения польскими националистами украинского места памяти в селе Грушовичи возле границы с Украиной.

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