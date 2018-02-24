Полиция о раздевании женщин в Оболонском суде: Лицо страны важнее
В Национальной полиции назвали ситуацию с проверкой женщин, которая имела место 21 февраля у здания Оболонского райсуда, где проходило заседание по делу о государственной измене Виктора Януковича, исключительно законной процедурой и необходимой ради сохранения "лица страны". Об этом заявил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
"Лицо страны в разы важнее радости росcСМИ, которые каждое абсурдное мероприятие в Украине тиражируют на весь мир. Если у кого-то от процесса проверки сложилось ложное впечатление о действиях полиции, пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Между эпатажем и фарсом - должна быть еще и реальность. И судебное заседание о госизмене Януковича - явно не место ни для первого, ни для второго", - написал он в своем Facebook.
По словам Траколо, обеспечением безопасности первых лиц государства занимается Управление государственной охраны и все госорганы, которые имеют отношение к этому процессу, действуют в соответствии с инструкциями.
Он отметил, что полицейские в Оболонском суде принимали необходимые меры в соответствии с законом о Нацполиции, а досмотр женщин проводили правоохранители женского пола.
"Женщины-полицейские просили женщин, желающих присутствовать на этом судебном заседании, - расстегнуть верхнюю одежду (ничего больше!)", - уточнил представитель ведомства.
Также он сказал, что во время этих мероприятий обнаружили представительницу феминистического движения, которая планировала "выразить свой протест в довольно эпатажный способ".
Тракало сообщил, что с ней провели разъяснительную беседу и отпустили.
22 февраля президент Петр Порошенко осудил действия правоохранителей в Оболонском суде Киева, назвав их недопустимыми.
21 февраля 2018 года полицейские возле здания Оболонского райсуда, в котором проходило заседание по делу о государственной измене Виктора Януковича, женщин заставляли снять верхнюю одежду, а некоторых даже осматривали в отдельной комнате более тщательно.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко также возмущена действиями представителей силовых структур. "Я полностью разделяю ваше возмущение действиями представителей силовых структур, которые вчера прибегли к унизительному осмотру женщин - представительниц СМИ", - подчеркнула Геращенко в Facebook.
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