Полиция о раздевании женщин в Оболонском суде: Лицо страны важнее

Тракало заявил, что проверка женщин на наличие одежды перед судом по делу о госизмене Януковича, проводилась на законных основаниях

В Национальной полиции назвали ситуацию с проверкой женщин, которая имела место 21 февраля у здания Оболонского райсуда, где проходило заседание по делу о государственной измене Виктора Януковича, исключительно законной процедурой и необходимой ради сохранения "лица страны". Об этом заявил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"Лицо страны в разы важнее радости росcСМИ, которые каждое абсурдное мероприятие в Украине тиражируют на весь мир. Если у кого-то от процесса проверки сложилось ложное впечатление о действиях полиции, пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Между эпатажем и фарсом - должна быть еще и реальность. И судебное заседание о госизмене Януковича - явно не место ни для первого, ни для второго", - написал он в своем Facebook.



По словам Траколо, обеспечением безопасности первых лиц государства занимается Управление государственной охраны и все госорганы, которые имеют отношение к этому процессу, действуют в соответствии с инструкциями.



Он отметил, что полицейские в Оболонском суде принимали необходимые меры в соответствии с законом о Нацполиции, а досмотр женщин проводили правоохранители женского пола.



"Женщины-полицейские просили женщин, желающих присутствовать на этом судебном заседании, - расстегнуть верхнюю одежду (ничего больше!)", - уточнил представитель ведомства.



Также он сказал, что во время этих мероприятий обнаружили представительницу феминистического движения, которая планировала "выразить свой протест в довольно эпатажный способ".



Тракало сообщил, что с ней провели разъяснительную беседу и отпустили.



22 февраля президент Петр Порошенко осудил действия правоохранителей в Оболонском суде Киева, назвав их недопустимыми.