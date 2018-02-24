Молдова, Украина и Грузия подпишут декларацию о евроинтеграции

На совместном форуме страны поднимут вопросы региональной безопасности и европейской интеграции

Во время конференции 2 марта Молдова, Украина и Грузия подпишут совместную декларацию о региональной безопасности и перспективах европейской интеграции трех государств. Об этом заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду, передает Укринформ.



Согласно сообщению, подписание состоится в рамках межпарламентской конференции "Республика Молдова, Грузия и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности".



На встрече поднимут не только вопросы синхронизации действий для противодействия региональным вызовам безопасности, но и проблемы в сфере обороны, энергетической инфраструктуры и углубления процессов европейской интеграции.



"Прежде всего, мы обсудим нынешнюю ситуацию в регионе, представим варианты урегулирования существующих проблем для дальнейшей синхронизации действий государств региона, в частности, Молдовы, Грузии и Украины с целью противодействия региональным вызовам безопасности. Обсудим также вопросы обороны, реализации проектов, связанных с развитием энергетической инфраструктуры, осуществления реформ и углубления процессов европейской интеграции наших стран ", - сказал спикер.



Отмечается, что первая межпарламентская конференция "Республика Молдова, Грузия и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности" проводится по инициативе председателей парламентов Молдовы (Андриан Канду), Украины (Андрей Парубий) и Грузии (Ираклий Кобакидзе) в партнерстве с Атлантическим Советом.



2 марта в форуме будут участвовать представители Европарламента, Конгресса США, Североатлантический альянс НАТО, Евразийского Центра, Атлантического Совета, а также известные международные эксперты и политологи.



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