Дело Труханова: Суд счел обоснованным подозрение НАБУ мэру Одессы

При этом судьи полагают, что доводы прокурора о риске бегства Геннадия Труханова от следствия ничем не подтверждены

Подозрение, которое Национальное антикоррупционное бюро объявило мэру Одессы Геннадию Труханову, Соломенский райсуд Киева признал обоснованным, однако связанные с мерой пресечения ему риски - недоказанными. Об этом говорится в тексте определения суда от 15 февраля.

"Следственный судья считает, что основания и обстоятельства задержания, а также дальнейшего содержания ОСОБА_5 (Труханов, - ред.) после задержания уполномоченными лицами НАБУ в рамках уголовного производства №52016000000000411 отвечали требованиям закона", - говорится в тексте определения.

По мнению суда, подозрение детективов соответствует требованиям Евросуда по правам человека в части обоснованности. Суду передали материалы дела завода "Краян", переписку между ООО Элит Девелопмент и Одесским горсоветом по поводу покупки здания, а также решение мэрии о согласии на сделку. Также суд получил письменные замечания от юристов горсовета, данные Prozorro об услугах ремонта помещений и другое.

При этом суд посчитал, что доводы прокурора о риске бегства Труханова от следствия ничем не подтверждены.

Кроме того, судьи не увидели риска уничтожения улик по делу, так как все необходимые доказательства уже изъяты, о чем сообщили в прокуратуре. Суд, однако, счел доказанным риск влияния Труханова на свидетелей и других фигурантов, в особенности своих подчиненных.

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Осенью 2016 года мэрия Одессы приобрела здание бывшего завода "Краян" за 185 млн грн, однако то же здание в начале 2016-го уже было продано за 3,8 млн грн, и позднее перепродано за 11 млн грн. НАБУ добилось того, чтобы 185 млн грн на счетах в банке "Пивденный" были арестованы. СМИ писали, что к этим махинациям якобы причастен Труханов.

Идут постоянные попытки снять с них арест. В январе 2018 года ГПУ объявила о подозрении депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко и его соратнику по делу о взятке: они якобы собирались дать $500 тыс детективу НАБУ за снятие ареста с упомянутых выше счетов.

14 февраля Труханова и его зама Павла Вугельмана задержали в аэропорту Борисполь, передав НАБУ. Оба фигурируют в уголовном производстве о присвоении и растрате имущества. 15 февраля у здания суда, который отпустил обоих на поруки депутата от БПП Дмитрия Голубова, произошли столкновения со стрельбой (фото) при участии Нацдружин, полиции и титушек. САП обжаловала решения суда с требованием избрать ему арест с залогом в 50 млн грн.

21 февраля суд отправил под ночной домашний арест двух чиновников горсовета Одессы по делу завода "Краян".

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