Суд арестовал имущество Труханова по ходатайству САП

Также было рассмотрено ходатайство об аресте имущества заммэра Одессы Павла Вугельмана, однако результат заседания в суде сообщить отказались

Соломенский райсуд Киева арестовал имущество мэра Одессы Геннадия Труханова, о чем ходатайствовали прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

"Суд принял решение об аресте имущества Труханова", - сообщила она.

По словам Квитченко, также САП просила арестовать имущество заммэра Одессы Павла Вугельмана. Однако судебное заседание по этому ходатайству было закрытым, поэтому информация о результатах его рассмотрения "не может быть предоставлена судом", отметила пресс-секретарь.

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14 февраля 2018 года Труханова и его заместителя Павла Вугельмана задержали в аэропорту Борисполь и передали НАБУ. Оба фигурируют в уголовном производстве о присвоении и растрате имущества - так называемом деле завода "Краян".

15 февраля Соломенский райсуд Киева отпустил мэра и его зама на поруки народных депутатов. САП обжаловала эти решения в апелляционной инстанции.

26 февраля Апелляционный суд столицы отказался арестовывать Труханова и оставил его на поруках.

Осенью 2016 года мэрия Одессы приобрела здание бывшего завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016-го сама приобрела этот комплекс на аукционе за 11,5 млн грн. НАБУ добилось того, чтобы 185 млн грн на счетах в банке "Пивденный" были арестованы. СМИ писали, что к этим махинациям якобы причастен Труханов.

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