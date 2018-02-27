Порошенко назначил двух судей Конституционного суда
Президент Украины Петр Порошенко назначил двух судей Конституционного суда - Василия Лемака и Сергея Головатого. Указы опубликованы на сайте администрации президента.
Сергей Головатый - экс-народный депутат Украины, в 1995-1997 гг и 2005-2007 гг занимал пост министра юстиции.
9 декабря 2017 года Головатого избрали вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской комиссии.
Василий Лемак - доктор юридических наук, заведующий кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Ужгородского национального университета.
21 февраля на специальном пленарном заседании главой Конституционного суда Украины был назначен Станислав Шевчук.
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