Языковой закон Колесниченко-Кивалова признан неконституционным

Закон об основах государственной языковой политики был принят в 2012 году и расширил права русского языка в Украине

Конституционный суд признал неконституционным закон об основах государственной языковой политики №5029-VI, неофициально известный как "закон Колесниченко-Кивалова". Соответствующее решение КСУ принял сегодня, 28 февраля, сообщил в своем Facebook лидер партии Свобода Олег Тягнибок.

"Сегодня последнее заседание Конституционного суда по инициативе и представлению народных депутатов-свободовцев о признании скандального закона Кивалова-Колесниченко неконституционным. Доказательная база стопроцентная! Антиукраинский закон признан неконституционным и отменен!" - заявил политик.



На сайте КСУ сообщается, что "28 февраля на пленарном заседании Большой палаты Конституционного суда было принято решение КСУ №2-р/2018 по делу по конституционному представлению 57 народных депутатов о соответствии Конституции (конституционности) закона об основах государственной языковой политики".

Однако в сообщении не уточняется, какое именно решение принято. Сам текст решения на сайте суда пока отсутствует.



В пресс-службе КСУ LIGA.net пояснили, что текст решения будет опубликован в ближайшее время, после того, как в него внесут технические правки.

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3 июля 2012 года Верховная Рада приняла скандальный закон об основах государственной языковой политики, который расширил права русского языка в Украине. Инициаторами законодательного акта выступили тогдашние депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов. Документ вступил в силу 10 августа того же года.

В соответствии с законом, русский язык и другие языки нацменьшинств получили статус региональных на тех территориях, где количество их носителей, по данным переписи 2001 года, превышает 10%.

Закон Колесниченко-Кивалова вызвал протесты общественности. В день его принятия, 3 июля 2012-го, под Украинским домом в Киеве собрался митинг в защиту украинского языка, который впоследствии стали называть "Мовним майданом".

23 февраля 2014 года, после победы Евромайдана и бегства Виктора Януковича, Рада проголосовала за отмену закона Колесниченко-Кивалова, однако тогдашний и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

В то же время российская пропаганда представила "отмену" языкового закона как свершившийся факт, что способствовало росту антиукраинских настроений в южных и восточных областях и запуску в феврале 2014-го так называемой русской весны - спланированной Кремлем кампании по уничтожению украинской государственности.

В феврале 2015 года Конституционный суд открыл производство по представлению 57 нардепов о конституционности закона Колесниченко-Кивалова.

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