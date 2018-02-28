Мой перелет на Мальдивы был оформлен в рамках закона - Порошенко

Петр Порошенко объяснил, почему у него нет отпусков

Перелет президента Петра Порошенко на Мальдивы был оформлен в рамках действующего законодательства. Об этом Порошенко заявил на сегодняшней пресс-конференции "Вызовы-2018" в Киеве, передает корреспондент LIGA.net.

Отвечая на вопрос журналиста Радио Свобода о том, правда ли что для его тайных отпусков в аэропорту Киев (Жуляны) реконструирована отдельная дорожка и место для парковки F, откуда невозможно увидеть самолет, президент отметил, что ему ничего неизвестно о том, что частный аэропорт Жуляны специально для президента что-то строит.

"Мне об этом ничего неизвестно... Я еще подчеркиваю, что все происходило согласно действующему законодательству", - подчеркнул он.

Порошенко также объяснил, почему у него нет отпусков.

"Что касается отпусков, я уже сказал: у президента Укрины нет отпусков, поскольку он не может поручить выполнение своих обязательств, согласно Конституции, никому", - сказал он.

Читайте также: Порошенко потратил на Мальдивах порядка $500 тысяч: расследование

18 января в ответе Администрации президент Украины на запрос LIGA.net сообщили, что президентПорошенко отдыхал на Мальдивах за свой счет, а сообщить об этом постфактум планировалось из соображений безопасности.

Читайте также: Порошенко о Мальдивах: Платил со своего банковского счета

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



