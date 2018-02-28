Военные корабли вернем вместе с Крымом - Порошенко

Президент Украины ответил президенту страны-агрессора РФ на предложение передать военную технику из аннексированного Крыма

Украина готова забрать свои корабли из Крыма, но только вместе со всем полуостровом. Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос телеканала 112, готов ли он на такое предложение от президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.



"Мы точно готовы принять корабли из Крыма. И речь идет не о том, есть ли там ремонт, комплектация или что-то еще. Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом. Уверен в том, что это единодушная позиция... украинского общества", - подчеркнул он.

По его словам, для ускорения этого процесса будут задействованы все инструменты, которые есть в распоряжении Украины: дипломатические, санкционные и судебные.

"Инициировано несколько судебных процессов, в том числе в Международном суде ООН и по поводу ответственности Российской Федерации за финансирование терроризма, и по поводу расовой дискриминации украинцев в Крыму, крымских татар", - напомнил он и заверил, что Украина сделает все возможное для возвращения полуострова.

11 января Путин заявил, что Россия готова передать Украине военную технику из оккупированного Крыма.

Глава МИД Украины Павел Климкин расценил это заявление как попытку легализовать аннексию полуострова.



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