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Порошенко о решении Стокгольмского арбитража: Историческая победа

01.03.2018 00:58
Порошенко уточнил, что компенсация погасит задолженность за газ в 2014 году, а на счет Нафтогаза поступит 2,56 млрд долларов
Порошенко о решении Стокгольмского арбитража: Историческая победа
Фото: president.gov.ua

Победа  НАК Нафтогаза в Стокгольмском арбитраже - историческая победа Украины, сказал президент Петр Порошенко. За счет компенсации, которую Газпром должен выплатить, будет оплачен газ, который Украина потребляла в 2014 году. 

Согласно решению Стокгольмского арбитража, НАК Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов США за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. 

"Из этих средств будет оплачен газ, который потреблялся в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" будет зачислено 2,56 млрд долларов США. При чем будут зачислены немедленно", - сказал президент. 

Глава Нафтогаза Андрей Коболев пояснил, что сумма компенсации значительно больше, чем задолженнность за газ, который Украины отбирала в 2014 году и не оплатила - там долг около 2 млрд долларов. 

Порошенко отметил, что решение арбитража - историческая победа Украины. 

28 февраля по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме принято решение, что Газпром должен оплатить2,56 млрд долларов США в пользу Нафтогаза. Арбитражный суд отклонил требования Газпрома о штрафах за якобы незаконно отобранные Нафтогазом объемы транзитного газа.

Читайте также: Доплати и бери. Итоги арбитража Нафтогаза и Газпрома 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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