НАБУ обыскало кабинет судьи в Киеве: что-то не то задекларировал
Детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками к судье Шевченковского районного суда Киева, который, как считают в НАБУ, мог задекларировать недостоверные данные. Об этом уведомила пресс-служба суда.
"1 марта детективы НАБУ, выполняя постановление Соломенского райсуда от 28 февраля, провели обыск в личном кабинете судьи", - говорится в сообщении.
Обыск прошел в рамках досудебного расследования в уголовном деле по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).
"Постановлением следственного судьи Соломенского райсуда было предоставлено разрешение на обыск и изъятие определенных документов", - сказано в сообщении.
Как уточнили в Шевченковском райсуде, при обыске были изъяты и другие "вещи", на что не было разрешения судьи.
Тема дня: Почему детективы НАБУ рылись в мусорной корзине Минюста
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