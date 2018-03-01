НАБУ обыскало кабинет судьи в Киеве: что-то не то задекларировал

Речь идет о помещении в Шевченковском районном суде столицы

Детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками к судье Шевченковского районного суда Киева, который, как считают в НАБУ, мог задекларировать недостоверные данные. Об этом уведомила пресс-служба суда.

"1 марта детективы НАБУ, выполняя постановление Соломенского райсуда от 28 февраля, провели обыск в личном кабинете судьи", - говорится в сообщении.

Обыск прошел в рамках досудебного расследования в уголовном деле по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

"Постановлением следственного судьи Соломенского райсуда было предоставлено разрешение на обыск и изъятие определенных документов", - сказано в сообщении.

Как уточнили в Шевченковском райсуде, при обыске были изъяты и другие "вещи", на что не было разрешения судьи.

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