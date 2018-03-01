Рада вернула Порошенко проект об апелляционной палате антикорсуда

Депутаты отказались принять законопроект в первом чтении за основу, а также не захотели направить его на доработку в профильный комитет

Верховная Рада вернула президенту Петру Порошенко на доработку внесенный им проект закона по поводу автономии апелляционной палаты Антикоррупционного суда. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net в парламенте.

За проект изменений в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде №7441 в первом чтении проголосовали 203 депутата при 226 необходимых.

После этого депутаты не смогли вернуться к рассмотрению законопроекта, а также направить его в профильный комитет на доработку - оба предложения не набрали необходимых 226 голосов.

В результате за то, чтобы отправить документ на доработку автору, проголосовали ровно 226 нардепов.

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Законопроектом №7441 предусмотрен отдельный конкурс на должности членов апелляционной палаты Высшего специализированного суда, а также отдельная бюджетная программа финансирования апелляционной палаты.

В структуре палаты планируется создать подразделение, которое будет обеспечивать ее работу и не будет подчиняться руководителю аппарата Высшего спецсуда.

Данные изменения были предложены по рекомендации Венецианской комиссии.

Ранее сегодня, 1 марта, Рада приняла в первом чтении за основу президентский законопроект об Антикоррупционном суде.

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