Рада вернула Порошенко проект об апелляционной палате антикорсуда
Верховная Рада вернула президенту Петру Порошенко на доработку внесенный им проект закона по поводу автономии апелляционной палаты Антикоррупционного суда. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net в парламенте.
За проект изменений в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде №7441 в первом чтении проголосовали 203 депутата при 226 необходимых.
После этого депутаты не смогли вернуться к рассмотрению законопроекта, а также направить его в профильный комитет на доработку - оба предложения не набрали необходимых 226 голосов.
В результате за то, чтобы отправить документ на доработку автору, проголосовали ровно 226 нардепов.
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Законопроектом №7441 предусмотрен отдельный конкурс на должности членов апелляционной палаты Высшего специализированного суда, а также отдельная бюджетная программа финансирования апелляционной палаты.
В структуре палаты планируется создать подразделение, которое будет обеспечивать ее работу и не будет подчиняться руководителю аппарата Высшего спецсуда.
Данные изменения были предложены по рекомендации Венецианской комиссии.
Ранее сегодня, 1 марта, Рада приняла в первом чтении за основу президентский законопроект об Антикоррупционном суде.
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