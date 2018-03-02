ОБСЕ: Трехсторонняя группа объявила полное перемирие в Донбассе

При этом никто из представителей Украины на переговорах в Минске сегодня никакой подобной информации не озвучивал

В офисе спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе заявили о том, что сегодня, 2 марта, группа объявила о полном и бессрочном прекращении огня в Донбассе, начиная с 5 марта. Об этом сообщает DW.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей... подчеркивает важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта на востоке Украины", - говорится в заявлении трехсторонней контактной группы, которое распространила пресс-служба спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика.

Согласно сообщению, в заявлении подчеркивается важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективного применения дисциплинарных мер в случае нарушения перемирия, а также избежание наступательных действий и разведывательных операций.

В заявлении также говорится о важности строгого запрета ведения огня в направлении и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них, а также умышленного обстрела гражданской инфраструктуры, в частности школ, детских садов, больниц и общественных помещений, сообщило немецкое агентство.

При этом в пресс-службе СММ ОБСЕ корреспонденту LIGA.net не смогли подтвердить информацию о перемирии, посоветовав обратиться в офис ОБСЕ в Вене. Пресс-секретарь представителя Украины Дарка Олифер на телефонные звонки не отвечает. Никто из других представителей Украины на переговорах в Минске сегодня никакой подобной информации не озвучивал.

28 февраля после заседания трехсторонней группы в Минске Сайдик заявил, что трехсторонняя контактная группа "готовит вопрос об абсолютном перемирии".

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