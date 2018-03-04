Ахеджакова: Запрещать въезд артистам РФ из-за Крыма "неправильно"

Почерк сегодняшней России и почерк сегодняшней Украины иногда один и тот же - советский, отметила известная актриса

Российская актриса Лия Ахеджакова считает неправильным то, что украинские власти запрещают въезд некоторым российским артистам, которые посетили аннексированный Крым. Об этом она сказала в интервью Крым.Реалии ТВ.

"Неправильная (мера, - ред.). А я, вы знаете, замечаю, что почерк сегодняшней России и почерк сегодняшней Украины иногда один и тот же - советский. Я замечаю это. И на Майдане не этого хотели ребята, и жизни свои эти ребята из Небесной сотни отдали не за это", - сказала Ахеджакова, отвечая на вопрос о том, правильно ли запрещать въезд в Украину российским артистами, которые выступали в аннексированном Крыму.

По ее словам, "то, что человек снимается (в кино, - ред.) в Крыму, ни о чем не говорит".

29 ноября 2017 года Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты".

Ранее СБУ на три года запретила въезд в Украину одному из исполнителей главных ролей Федору Добронравову. Россиянин неоднократно посещал Крым и публично поддерживал его аннексию.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Читайте также: Студия "Квартал 95" прокомментировала запрет "Сватов"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.