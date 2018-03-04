Прокуратура: за организацию выборов в Крыму - до 15 лет тюрьмы

Гражданину Украины в случае доказательства вины в организации псевдовыборов на полуострове может грозить наказание за государственную измену

Прокуратура Автономной Республики Крым предупреждает граждан Украины, что в случае их участия в организации проведения незаконных российских выборов во временно оккупированном Крыму, им грозит ответственность по статье "государственная измена" Уголовного кодекса. Об этом Крым.Реалии ТВ заявил заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.

"Если это гражданин Украины, то в случае доказательства его вины, ему может грозить наказание за государственную измену, которое предусматривает даже до 15 лет лишения свободы и ответственность за незаконное проведение выборов, которые Уголовный кодекс квалифицирует тоже как преступление", - подчеркнул Удовиченко.

В прокуратуре отметили, что гражданам России, которые будут принимать участие в организации и проведении выборов на полуострове, грозит преследование по статьям Уголовного кодекса о захвате государственной власти и посягательство на территориальную целостность Украины.

Прокуратура АРК может привлечь к ответственности 10 тысяч членов избирательных комиссий, организующих российские псевдовыборы в Крыму, которые назначены на 18 марта 2018 года.

1 марта 2018 года Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать выборы президента России в захваченном россиянами Крыму и последующие решения такого президента, которым, вероятно, останется Владимир Путин.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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