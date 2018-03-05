Швеция не против направить своих миротворцев в Донбасс
Швеция готова принять участие в миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Об этом заявил министр обороны Королевства Швеция Петер Хультквист журналистам по итогам встречи с министром обороны Степаном Полтораком, сообщает корреспондент LIGA.net.
"Если будет принято решение Совбезом ООН о разворачивании такой миссии, Швеция будет рассматривать возможность участия в ней", - сказал он.
Хультквист подчеркнул, что речь идет о стабильности всего региона, и очень важно не допустить замороженного конфликта и обеспечить мир.
4 марта 2018 года сообщалось, что сегодня делегация Министерства обороны Швеции во главе с министром Петером Хультквистом посетит в Украину.
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