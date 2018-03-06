Закон о Донбассе ограничивает права местных жителей - Минобороны

Представитель Минобороны перечислил ряд ограничений конституционных прав граждан, которые вводятся законом о деоккупации и реинтеграции Донбасса

Фото: flickr СММ ОБСЕ





По его словам, в частности, силы и средства имеют право применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, которые совершили или совершают правонарушение или другие действия, которые препятствуют выполнению законных требований лиц, привлеченных к выполнению мероприятий. Или действия, связанные с несанкционированной попыткой проникновения в район проведения указанных мероприятий.



Также представители ВСУ теперь имеют право задерживать и доставлять лиц в органы Национальной полиции, проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов задерживать их для установления личности.



Кроме того, военные, согласно закону, могут осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые находятся при них, транспортных средств и вещей, которые в них перевозятся. Временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан с отдельных участков местности; входить в жилые и другие помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений, предприятий.



"Проверять транспортные средства для выполнения мер по обеспечению нацбезопасности, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Использовать со служебной целью средства связи и транспорт, в том числе специальные, которые принадлежат гражданам (по их согласию), а также предприятиям, учреждениям и организациям, за исключением дипломатических, консульских и представительств других государств", - заключил представитель Генштаба.



Из перечисленных ограничений, по его словам, новыми являются следующие: разрешение проникать в жилые и другие помещения, использовать в служебных целях средства связи и транспорт, применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства.



Отвечая на вопрос, не приведет ли разрешение использовать оружие к беззаконию, Бобров напомнил, что там действует военная прокуратура: "Поверьте, система позволяет более четко отслеживать все преступные проявления, предотвращать совершение преступлений, даже более эффективно, чем на остальной территории Украины. Потому что на этой территории более жесткий порядок, есть КПП, осуществляется постоянный, круглосуточный контроль за перемещением граждан, перемещением товаров на оккупированную территорию и в зону АТО".



18 января 2018 года Верховная Рада



22 февраля начальник Генштаба ВСУ



Тема дня: Защита вместо АТО, Россия - агрессор и оккупант



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. Закон о деоккупации и реинтеграции Донбасса ограничивает права жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил офицер Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров на брифинге в Минобороны, передает корреспондент LIGA.net По его словам, в частности, силы и средства имеют право применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, которые совершили или совершают правонарушение или другие действия, которые препятствуют выполнению законных требований лиц, привлеченных к выполнению мероприятий. Или действия, связанные с несанкционированной попыткой проникновения в район проведения указанных мероприятий.Также представители ВСУ теперь имеют право задерживать и доставлять лиц в органы Национальной полиции, проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов задерживать их для установления личности.Кроме того, военные, согласно закону, могут осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые находятся при них, транспортных средств и вещей, которые в них перевозятся. Временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан с отдельных участков местности; входить в жилые и другие помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений, предприятий."Проверять транспортные средства для выполнения мер по обеспечению нацбезопасности, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Использовать со служебной целью средства связи и транспорт, в том числе специальные, которые принадлежат гражданам (по их согласию), а также предприятиям, учреждениям и организациям, за исключением дипломатических, консульских и представительств других государств", - заключил представитель Генштаба.Из перечисленных ограничений, по его словам, новыми являются следующие: разрешение проникать в жилые и другие помещения, использовать в служебных целях средства связи и транспорт, применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства.Отвечая на вопрос, не приведет ли разрешение использовать оружие к беззаконию, Бобров напомнил, что там действует военная прокуратура: "Поверьте, система позволяет более четко отслеживать все преступные проявления, предотвращать совершение преступлений, даже более эффективно, чем на остальной территории Украины. Потому что на этой территории более жесткий порядок, есть КПП, осуществляется постоянный, круглосуточный контроль за перемещением граждан, перемещением товаров на оккупированную территорию и в зону АТО".18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон о деоккупации и реинтеграции Донбасса. 20 февраля президент Петр Порошенко подписал этот документ.22 февраля начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил , что, в соответствии с данным законом, в Донбассе на смену АТО придет операция Объединенных сил.

ЛIГАБiзнесIнформ

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