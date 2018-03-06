Прокуратура проиграла апелляцию об отстранении мэра Одессы

Постановление следственного судьи Соломенского райсуда от 27 февраля оставлено без изменений, апелляционная жалоба прокурора - без удовлетворения

Апелляционный суд Киева отказался отстранить от должности председателя Одесского горсовета подозреваемого Геннадия Труханова. Об этом сообщает пресс-служба Апеллляционного суда Киева.

"6 марта коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева рассмотрела апелляционную жалобу прокурора в уголовном производстве в отношении подозреваемого Труханова Г.Л., представленную на решение следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 27 февраля 2018 года. Указанным постановлением суда первой инстанции отказано в удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро Украины об отстранении от должности городского головы подозреваемого Труханова Г.Л.", - сказано в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения, постановление следственного судьи Соломенского райсуда Киева от 27 февраля 2018 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба прокурора - без удовлетворения.

Труханов подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК ( присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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14 февраля Труханова и его зама Павла Вугельмана задержали в аэропорту Борисполь, передав НАБУ. Оба фигурируют в уголовном производстве о присвоении и растрате имущества. 15 февраля у здания суда, который отпустил обоих на поруки депутата от БПП Дмитрия Голубова, произошли столкновения со стрельбой (фото) при участии Нацдружин, полиции и титушек.



САП обжаловала решения суда с требованием избрать Труханову арест с залогом в 50 млн грн, однако Апелляционный суд отказал в этом ходатайстве. Таким образом, мэр Одессы остается на поруках до 15 апреля 2018 года.

При этом 26 февраля Соломенский суд Киева по ходатайству САП арестовал имуществоТруханова.



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