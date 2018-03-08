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Газпром не смог выставить Украину ненадежным транзитером - США

08.03.2018 00:33
Представитель Госдепартамента отметила, что Украине удалось сократить собственное потребление газа и обеспечить надежные поставки в Евросоюз
Газпром не смог выставить Украину ненадежным транзитером - США

Попытка российского "Газпрома" выставить Украину и НАК "Нафтогаз" ненадежным транзитным партнером провалилась. Об этом написала спикер Государственного департамента США Хезерт Нойерт в Twitter.

Она отметила, что поставки газа не должны быть политическим оружием, а Россия должна доказать, что она - надежный поставщик. 

"Украинцы вдохновили мир, объединившись и сократив потребление газа на 14% на прошлой неделе, чтобы обеспечить надежную поставку газа европейским потребителям", - подчеркнула Нойерт. 

2 марта Газпром заявил, что приступает к расторжению всех ранее заключенных с Нафтогазом контрактов. Ранее российский монополист снизил давление на входе в ГТС Украины на 20% и отказался начать поставки газа в Украину.

В ответ Нафтогаз Украины закупил дополнительные объемы газа у польской компании PGNiG и призвал украинцев к экономии.

3 марта Нафтогаз заявил о том, что ГТС Украины работает в штатном режиме.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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