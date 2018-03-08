Газпром не смог выставить Украину ненадежным транзитером - США

Представитель Госдепартамента отметила, что Украине удалось сократить собственное потребление газа и обеспечить надежные поставки в Евросоюз

Попытка российского "Газпрома" выставить Украину и НАК "Нафтогаз" ненадежным транзитным партнером провалилась. Об этом написала спикер Государственного департамента США Хезерт Нойерт в Twitter.



Она отметила, что поставки газа не должны быть политическим оружием, а Россия должна доказать, что она - надежный поставщик.



"Украинцы вдохновили мир, объединившись и сократив потребление газа на 14% на прошлой неделе, чтобы обеспечить надежную поставку газа европейским потребителям", - подчеркнула Нойерт.