Газпром не смог выставить Украину ненадежным транзитером - США
Попытка российского "Газпрома" выставить Украину и НАК "Нафтогаз" ненадежным транзитным партнером провалилась. Об этом написала спикер Государственного департамента США Хезерт Нойерт в Twitter.
Она отметила, что поставки газа не должны быть политическим оружием, а Россия должна доказать, что она - надежный поставщик.
"Украинцы вдохновили мир, объединившись и сократив потребление газа на 14% на прошлой неделе, чтобы обеспечить надежную поставку газа европейским потребителям", - подчеркнула Нойерт.
2 марта Газпром заявил, что приступает к расторжению всех ранее заключенных с Нафтогазом контрактов. Ранее российский монополист снизил давление на входе в ГТС Украины на 20% и отказался начать поставки газа в Украину.
В ответ Нафтогаз Украины закупил дополнительные объемы газа у польской компании PGNiG и призвал украинцев к экономии.
3 марта Нафтогаз заявил о том, что ГТС Украины работает в штатном режиме.
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