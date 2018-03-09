В деле Рубана будут подозрения и другим фигурантам - глава СБУ

По словам главы СБУ, у спецслужбы есть много убедительных доказательств, которые будут использованы при объявлении подозрения очередным фигурантам

По делу руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана будут объявлены подозрения другим фигурантам. Об этом заявил на брифинге глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.

"У нас есть много убедительных доказательств, которые мы используем, когда будем объявлять подозрения очередным фигурантам. К сожалению, я не могу сейчас говорить об этих доказательствах", - сказал он.

Ранее сегодня Грицак сообщил, что у СБУ есть информация о связи Рубана с организацией Виктора Медведчука Украинский выбор.

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Рубан был задержан 8 марта. Сегодня Шевченковский районный суд Киева отправил его под арест на 60 суток без права внесения залога. Военная прокуратура инкриминирует Рубану перевозку и хранение оружия, а также подготовку покушения против президента Украины, главы МВД и секретаря СНБО.

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