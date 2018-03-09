В СБУ рассказали, чем занимался Рубан в организации Медведчука

По данным СБУ, в Украинском выборе Рубан руководил одним из проектов федерализации Украины

В Украинском выборе руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан руководил одним из проектов федерализации Украины. Об этом сообщил журналистам руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, передает корреспондент LIGA.net.

"Сегодня Рубан заявлял, что не имеет отношения к движению Украинский выбор. Мы подготовили, пользуясь исключительно открытыми источниками информации небольшую презентацию, которая свидетельствует о том, что в течение нескольких лет Рубан активно сотрудничал с движением Украинский выбор. Более того, руководил одним из подпроектов организации в рамках проекта Украинская федерация", - сказал он.

Гуськов подчеркнул, что идеи федерализации Украины с помощью так называемых народных республик были заложены уже в проекте, которым занимался Рубан.

Он также добавил, что это не вся информация о связях Рубана с Украинским выбором, которой располагает СБУ. "Это не значит, что это все, что у нас есть. Это все, что мы можем сейчас показать", - уточнил Гуськов.

Ранее сегодня Грицак сообщил, что у СБУ есть информация о связи Рубана с организацией Виктора Медведчука Украинский выбор.

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Рубан был задержан 8 марта. Сегодня Шевченковский районный суд Киева отправил его под арест на 60 суток без права внесения залога. Военная прокуратура инкриминирует Рубану перевозку и хранение оружия, а также подготовку покушения против президента Украины, главы МВД и секретаря СНБО.

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