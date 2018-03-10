Интеллектуалы Украины и Польши выпустили совместное обращение

В заявлении говорится о недопустимости эскалации отношений между двумя странами

Представители Украины и Польши из разных сфер деятельности выпустили совместное обращение к согражданам по обе стороны от границы, а также к политикам, с призывом не допустить эскалации в отношениях между двумя странами. Об этом говорится в их заявлении, текст которого представил телеканал Еспресо.TV.



"Мы, представители многих гражданских сообществ в Польше и Украине, хотим выразить свой протест против продолжения конфронтационной политики и ее эскалации в отношениях между Польшей и Украиной", - говорится в совместном обращении.



Подписавшиеся выступают с критикой внешней политики обеих стран, которая, по их мнению, "уничтожает усилия и труды нескольких поколений поляков и украинцев, которые привели к диалогу, сотрудничеству и дружбе между нами".



"Трагическое сплетение истории украинцев и поляков в прошлых веках, недобрая память о политике II Речи Посполитой в отношении польских граждан украинского происхождения, кровавый для обеих сторон конфликт между 1939 и 1947 годами, антиукраинская пропаганда коммунистической Польши и СССР - все это должно было разделить нас навсегда. Но после 1989 и 1991 годов невозможное стало возможным",- напоминают они.



Отмечается, что в данный момент лозунг "Нет свободной Польши без свободной Украины и свободной Украины без свободной Польши" обретает новое значение, поскольку означает ответственность за будущее как двух стран, так и всего Европейского союза.



"Мы понимали, что хоть по обе стороны границы много польских и украинских могил, они могут стать знаком нашей общей памяти, а не поводом для нового конфликта", - сказано в обращении.



Также в тексте говорится, что, несмотря на сложную историю двух народов, Украина и Польша смогли утвердить новое партнерство, акцентируя внимание на том, что "сближает и объединяет народы, а не то, что разделяет их".



"Опыт наших народов, вынесенный из предыдущих веков, свидетельствует: каждая конфронтация между поляками и украинцами, часто инспирированная Россией, приводит к нашему общему поражению. Нынешний Европе грозит столкновение национальных эгоизмов, а в первую очередь - российский империализм. В этих условиях нам, полякам и украинцам, легче будет противодействовать этой угрозе вместе. А также вместе строить Европу XXI века", - резюмируют они.

Подписи из Украины:

Подписи из Польши:

Принятые в Польше поправки к закону об ИНП предусматривают уголовную ответственность за публичное приписывание польскому народу ответственности за преступления нацистской Германии и за высказывание "польские лагеря смерти", а также за отрицание участия "украинских националистов" в преступлениях против поляков. За нарушение закон может грозить штраф, либо тюремное заключение сроком до трех лет.

В феврале 2018 года польские политики заявляли, что после вступления в силу обновленного закона об ИНП преследований тех, кто подпадает под его статьи, пока не будет.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что готов взять на себя ответственность за восстановление отношений Украины и Польши "до нормальности и стандартов цивилизованного европейского диалога", но добавил, что не видит аналогичной готовности Варшавы.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.