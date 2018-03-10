НАТО признало стремление Украины к членству в альянсе

"Страны-аспиранты" (Aspirant country) - это "страны, которые задекларировали заинтересованность в присоединении к альянсу"

НАТО признало за Украиной стремление стать в будущем членом альянса. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Там отметили, что двери НАТО остаются открытыми для любой европейской страны, которая в состоянии взять на себя обязательства членства и вносить вклад в безопасность в евроатлантическом регионе. С 1949 года членство в НАТО увеличилось с 12 до 29 стран.

"В настоящее время четыре страны-партнера заявили о своем стремлении к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина", - говорится в сообщении.

В альянсе пояснили, что "страны-аспиранты" (Aspirant country) - это "страны, которые задекларировали заинтересованность в присоединении к альянсу".

Такие страны сначала приглашаются для участия в интенсифицированном диалоге с НАТО об их стремлении к членству и связанных с ним реформах.

Затем странам-кандидатам может быть предложено участвовать в Плане действий по членству для подготовки к потенциальному членству и продемонстрировать свою способность выполнять обязательства в отношении возможного будущего членства. Участие в ПДЧ не гарантирует членство, но оно является ключевым механизмом подготовки, пояснили в НАТО.

До сегодняшнего дня в альянсе отказывались официально признать стремление Украины к вступлению в НАТО.

6 марта первый вице-спикер Верховной Рады Ирины Геращенко и член Парламентской ассамблеи НАТО, канадский сенатор Рейнелл Андрейчук в своем заявлении призвали лидеров стран-членов Североатлантического альянса подтвердить евроатлантические перспективы Украины на саммите НАТО в июле 2018 года.

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