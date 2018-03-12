Бакулина нужно объявить в розыск - ГПУ

Арест Бакулина необходим также для того, чтобы не допустить дальнейшего использования денег, в выведении которых его подозревают, отметил генпрокурор

Следствие не может установить, где находится народный депутат Оппозиционного блока Евгений Бакулин. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, отметив, что необходимо объявить его в розыск, передает корреспондент LIGA.net.

"Бакулин уже после завершения следствия, в 2014 году покинул Украину, не появляется на рабочем месте. Мы обратились к адвокатам, чтобы получить информацию о том, где он находится, и направить ему подозрение. Адвокат в телефонном разговоре отказал нам. Сейчас следствие не может установить его местонахождение, поэтому Бакулина нужно объявить в розыск", - сказал Луценко на заседании регламентного комитета парламента.

Также, по словам Луценко, разрешение на задержание и арест Бакулина необходимо для того, чтобы не допустить дальнейшего использования тех денег, в выведении которых его подозревают.

2 февраля 2018 года Луценко сообщил, что ГПУ будет просить у Рады согласия на привлечение Бакулина к уголовной ответственности по ст. 255 (создание организованной преступной группировки), ст. 191 (хищение государственных средств в особо крупных размерах) и другим статьям УК в рамках дела "вышек Бойко". 19 февраля представления были переданы в Верховную Раду на рассмотрение регламентного комитета.

22 февраля Парубий заявил, что Бакулин не выходит на связь.

28 февраля Бакулин написал письмо к главе Верховной Рады и в регламентный комитет, где сообщил, что находится на лечении, а о представлениях узнал из СМИ. Бакулин предоставил справку о том, что находится на лечении в Беларуси.

В 2010-2014 годах Бакулин был главой правления НАК Нафтогаз Украины. В марте 2014-го его арестовали по подозрению в нанесении ущерба бюджету на сумму около $4 млрд, однако затем он вышел под залог в 10 млн грн.

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