В Конституционном суде РФ получили вызов на допрос в ГПУ
Конституционный суд РФ подтвердил получение уведомление о вызове на допрос в украинскую Генпрокуратуру своих судей как подозреваемых в соучастии в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом РИА Новости сообщил представитель КС РФ.
"Пакет от Генпрокуратуры Украины получен", - сказал он.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что председателю и 18 судьям Конституционного суда РФ направили уведомление о подозрении и о вызове на допрос относительно аннексии Крыма.
Он подчеркнул, что на основании собранных доказательств 1 марта 2018 года было составлено уведомление о подозрении главе и 18 судьям Конституционного Суда РФ в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия).
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:11
-
16:56
-
16:00
-
16:23
-
15:47
Новости партнеров
- 89321
- 84754
- 52010
- 51623
- 34913