В Конституционном суде РФ получили вызов на допрос в ГПУ

Председателю и 18 судьям Конституционного суда РФ направили уведомление о подозрении и о вызове на допрос относительно аннексии Крыма

Конституционный суд РФ подтвердил получение уведомление о вызове на допрос в украинскую Генпрокуратуру своих судей как подозреваемых в соучастии в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом РИА Новости сообщил представитель КС РФ.

"Пакет от Генпрокуратуры Украины получен", - сказал он.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что председателю и 18 судьям Конституционного суда РФ направили уведомление о подозрении и о вызове на допрос относительно аннексии Крыма.

Он подчеркнул, что на основании собранных доказательств 1 марта 2018 года было составлено уведомление о подозрении главе и 18 судьям Конституционного Суда РФ в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия).

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