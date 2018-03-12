Выписка из московской клиники: Бакулин не лечится на стационаре

В выписке депутата Бакулина из клиники Склифосовского сказано, что он может принимать участие в заседании комитета, заявил нардеп Лубинец

Народный депутат от Оппозиционного блока Евгений Бакулин предоставил медицинские справки о прохождении лечения из России и Беларуси. О том, что одна из справок предоставлена из РФ, сообщил на заседании комитета депутат Дмитрий Лубинец, передает корреспондент LIGA.net.

"Передайте своему клиенту, что мне очень понравилась выписка из клиники Склифосовского о том, что Бакулин не находится на лечении в стационаре и может принимать участие в заседании комитета. Даже в Москве делают все для того, чтобы у Бакулина была возможность приехать в Украину", - сказал он, обращаясь к адвокату нардепа.

Ранее первый заместитель главы комитета Павел Пинзеник сообщил, что Бакулин предоставил медицинские справки из двух разных мест. После предыдущего заседания комитета Пинзеник заявил журналистам, что Бакулин прислал справку из медучреждения в Беларуси.

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2 февраля 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ будет просить у Рады согласия на привлечение Бакулина к уголовной ответственности по ст. 255 (создание организованной преступной группировки), ст. 191 (хищение государственных средств в особо крупных размерах) и другим статьям УК в рамках дела "вышек Бойко". 19 февраля представления были переданы в Верховную Раду на рассмотрение регламентного комитета.

22 февраля спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Бакулин не выходит на связь. Позже Бакулин написал письмо к главе Верховной Рады и в регламентный комитет, где сообщил, что находится на лечении, а о представлениях узнал из СМИ. Бакулин предоставил справку о том, что находится на лечении в Беларуси.

В 2010-2014 годах Бакулин был главой правления НАК Нафтогаз Украины. В марте 2014-го его арестовали по подозрению в нанесении ущерба бюджету на сумму около $4 млрд, однако затем он вышел под залог в 10 млн грн.

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