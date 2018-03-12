Луценко: У Генпрокуратуры не нашлось доказательств против Лукаш

Департамент спецрасследований ГПУ не нашел достаточно улик в деле против экс-министра юстиции

У Генеральной прокуратуры не достаточно улик для предъявления обвинения экс-министру юстиции Елене Лукаш. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил генпрокурор Юрий Луценко.



"К сожалению, деятельность департамента Горбатюка не привела к тому, чтобы нашлись доказательства ее (Лукаш - ред.) вины", - заявил Луценко.



По его словам, уже трое заместителей генпрокурора отказались подписывать обвинительный акт из-за недостатка улик.



Он также сообщил, что "санкции ЕС не значили ничего" для экс-министра, потому что ничего из ее имущества не находилось под арестом.

В конце октября 2016 года глава Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.Горбатюк заявлял, что расследование по Лукаш находится на завершающем этапе.

Лукаш проверяли по подозрению в растрате средств на американскую юридическую фирму для опротестования решения Европейского суда по незаконному аресту Юлии Тимошенко и по подозрению в расходах средств на исследования по сравнительному анализу европейского и украинского законодательства.

28 февраля 2018 года послы стран - членов ЕС решили продлить санкции против Януковича и 12 его соратников, одновременно исключив из санкционного списка Лукаш и Клюева.

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