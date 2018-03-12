Луценко: У Генпрокуратуры не нашлось доказательств против Лукаш
У Генеральной прокуратуры не достаточно улик для предъявления обвинения экс-министру юстиции Елене Лукаш. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил генпрокурор Юрий Луценко.
"К сожалению, деятельность департамента Горбатюка не привела к тому, чтобы нашлись доказательства ее (Лукаш - ред.) вины", - заявил Луценко.
По его словам, уже трое заместителей генпрокурора отказались подписывать обвинительный акт из-за недостатка улик.
Он также сообщил, что "санкции ЕС не значили ничего" для экс-министра, потому что ничего из ее имущества не находилось под арестом.
В конце октября 2016 года глава Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.Горбатюк заявлял, что расследование по Лукаш находится на завершающем этапе.
Лукаш проверяли по подозрению в растрате средств на американскую юридическую фирму для опротестования решения Европейского суда по незаконному аресту Юлии Тимошенко и по подозрению в расходах средств на исследования по сравнительному анализу европейского и украинского законодательства.
28 февраля 2018 года послы стран - членов ЕС решили продлить санкции против Януковича и 12 его соратников, одновременно исключив из санкционного списка Лукаш и Клюева.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
17:11
-
вчера
19:55
-
вчера
18:55
-
вчера
18:42
-
вчера
17:53
Новости партнеров
- 133190
- 120086
- 72041
- 56345
- 54489