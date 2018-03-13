Рада не смогла разблокировать работу Госбюро расследований

Парламент отправил в комитет на доработку три проекта поправок к закону о ГБР, в том числе о проведении конкурса на руководящие должности в ведомстве

Народные депутаты не смогли принять ни один из трех законопроектов по поводу уточнения положений закона о Госбюро расследований - все три документа направили в профильный комитет на доработку. Такое предложение поддержали 230 парламентариев, передает корреспондент LIGA.net в Верховной Раде.

Проект изменений в закон о ГБР №5395 депутата от БПП Николая Паламарчука в первом чтении поддержали 172 нардепа при 226 необходимых. Документ предусматривает требования к руководителям территориальных управлений Бюро, аппарата и подразделений внутреннего контроля ГБР, чтобы можно было начать конкурсный набор на эти должности.

Также этот законопроект предусматривает увеличение окладов сотрудников Госбюро. Однако перед голосованием Паламарчук заявил, что просит поддержать проект без статьи 20, в которой речь идет о зарплатах.

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Правительственный проект изменений в закон о ГБР №6430 и депутатский законопроект №7450 предусматривают расширение подследственности Бюро: предлагается разрешить ГБР расследовать нарушения в деятельности главы НАПК, главы Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, депутатов Верховной Рады АР Крым, судей Конституционного суда, членов Высшего совета правосудия.

Однако эти проекты законов также не набрали необходимых 226 голосов.

5 февраля 2018 года директор ГБР Роман Труба призвал Верховную Раду как можно скорее принять поправки к закону о Госбюро, чтобы передать ведомству полномочия проводить конкурсы на руководящие должности в Бюро (сейчас эти полномочия принадлежат внешней комиссии).

12 марта ГБР объявило конкурс на занятие 219 должностей в центральном аппарате Бюро, в том числе на 152 должности следователей.

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