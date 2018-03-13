В Конституции могут прописать функции Меджлиса - Чубаров

За дополнения и изменения в Конституцию по части АРК, разработанные конституционной комиссией, должны будут еще проголосовать в Верховной Раде

Конституционная комиссия разработала проект изменений и дополнений в Конституцию по включению в ее текст Меджлиса и Курултая крымскотатарского народа. Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров во время традиционной встречи представителей Меджлиса с главами дипломатических миссий в Украине и представителями международных организаций, передает корреспондент LIGA.net.

"В центре этих принципов (проекта изменения в Конституцию - ред.) - право крымскотатарского народа на самоопределение в границах украинского государства", - уточнил Чубаров.

Эти изменения, рассказал глава Меджлиса, укрепят территориальную целостность Украины в Крыму и сделают невозможным нарушение суверенитета в будущем.

"Один из принципов: Курултай имеет право на конституционное представление по вопросам о правах и интересах крымскотатарского народа", - рассказал Чубаров.

Подготовленные комиссией дополнения и изменения в Конституцию по части АРК может подать на рассмотрение Верховной Рады президент Петр Порошенко, уточнил глава Меджлиса.

Для одобрения текста в парламенте необходимо 226 голосов; после этого поправки рассмотрит Конституционный суд. Дальше, для внесения изменений в Конституцию, "за" должны проголосовать не менее трехсот нардепов.

Уполномоченный парламента по правам человека Валерия Лутковская отметила, что этот документ еще разрабатывается и окончательной его версии нет. Кроме того, еще предстоит его общественное обсуждение. "Я точно так же, как и остальные, увидела его сейчас впервые", - сказала она.

Читайте также: Чубаров: ФСБ давит на крымских татар для повышения явки на выборы

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.