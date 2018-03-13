НАБУ призвало Раду не допустить блокирования расследований

В НАБУ обратили внимание депутатов на то, что остается угроза работе правоохранительной системе в части ограничения сроков досудебного расследования

НАБУ призывало Верховную Раду отменить изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые, по мнению бюро, парализуют работу органов досудебного расследования. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Там призвали депутатов Рады проголосовать за отмену принятых в октябре прошлого года изменений в УПК.

Так, предлагается вернуть действующую редакцию, согласно которой следователь может обращаться с ходатайствами об избрании меры пресечения, арест имущества или отстранении подозреваемого от должности в суд по месту нахождения органа досудебного расследования.

Также предлагается отменить изменения в порядок назначения и проведения экспертизы. Кроме того, депутаты могут проголосовать за действующую редакцию ст. 303, 305, 307, 309 УПК относительно полномочий судьи отменять сообщение о подозрении и статус подозреваемого в уголовном производстве.

В то же время, в НАБУ обратили внимание депутатов на то, что остается угроза работе системы правоохранительных органов в части ограничения сроков досудебного расследования тяжких преступлений до 6 месяцев с момента внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

В бюро подчеркнули, что раскрытие и расследование сложных коррупционных схем в такие сжатые сроки невозможно.

Указанная новелла, по мнению НАБУ, противоречит не только международному праву, но и национальному законодательству и приведет к нарушениям законных прав заявителей, потерпевших, гражданских истцов и интересов государства, а также задач уголовного судопроизводства.

В НАБУ напомнили, что указанные изменения вступят в силу 15 марта, если не будут отменены.

Похожее заявление сделал сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков. Он призвал Верховную Раду внести изменения в законы, которые с 15 марта 2018 года могут парализовать работу правоохранителей.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.