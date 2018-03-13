НАБУ призвало Раду не допустить блокирования расследований
НАБУ призывало Верховную Раду отменить изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые, по мнению бюро, парализуют работу органов досудебного расследования. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Там призвали депутатов Рады проголосовать за отмену принятых в октябре прошлого года изменений в УПК.
Так, предлагается вернуть действующую редакцию, согласно которой следователь может обращаться с ходатайствами об избрании меры пресечения, арест имущества или отстранении подозреваемого от должности в суд по месту нахождения органа досудебного расследования.
Также предлагается отменить изменения в порядок назначения и проведения экспертизы. Кроме того, депутаты могут проголосовать за действующую редакцию ст. 303, 305, 307, 309 УПК относительно полномочий судьи отменять сообщение о подозрении и статус подозреваемого в уголовном производстве.
В то же время, в НАБУ обратили внимание депутатов на то, что остается угроза работе системы правоохранительных органов в части ограничения сроков досудебного расследования тяжких преступлений до 6 месяцев с момента внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).
В бюро подчеркнули, что раскрытие и расследование сложных коррупционных схем в такие сжатые сроки невозможно.
Указанная новелла, по мнению НАБУ, противоречит не только международному праву, но и национальному законодательству и приведет к нарушениям законных прав заявителей, потерпевших, гражданских истцов и интересов государства, а также задач уголовного судопроизводства.
В НАБУ напомнили, что указанные изменения вступят в силу 15 марта, если не будут отменены.
Похожее заявление сделал сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков. Он призвал Верховную Раду внести изменения в законы, которые с 15 марта 2018 года могут парализовать работу правоохранителей.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:37
-
15:08
-
13:35
-
14:56
-
14:56
Новости партнеров
- 60810
- 44463
- 32163
- 30816
- 30235