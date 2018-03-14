Климкин призвал мир бойкотировать ЧМ по футболу в России

Украина заверила Великобританию в готовности присоединиться к решительной реакции мирового сообщества на инцидент в британском Солсбери

МИД Украины выразил поддержку Великобритании в деле об отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и призвала все страны мира бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который должен состояться летом этого года. Об этом говорится в заявлении главы МИД Павла Климкина.

В заявлении говорится, что, учитывая данные британских спецслужб и принимая во внимание отсутствие ответа с российской стороны, Украина "готова поддержать мнение премьер-министра Великобритании, что это, скорее всего, дело рук Кремля".

Климкин отметил, что Украина заверила Великобританию в готовности присоединиться к решительной реакции мирового сообщества на инцидент в британском Солсбери.

"Похоже, что это действительно тот тревожный звонок, который должен разбудить Запад, по крайней мере я на это очень надеюсь. Теперь Запад обязан отреагировать таким образом, который бы заставил Россию почувствовать последствия своих действий", - заявил Климкин.

Министр подчеркнул, что РФ не имеет права принимать у себя ЧМ по футболу. По его словам, предпочтительней было бы лишить Россию права проведения этого мероприятия. "Если же это невозможно сделать из-за нехватки времени, призываю все нации и свободолюбивых людей, которые ценят правила и порядок, бойкотировать этот чемпионат", - отметил глава МИД.

"Свободный мир должен занять очень жесткую позицию и действовать очень решительным способом, чтобы Россия поняла, что никто больше не будет терпеть те уголовно-террористические методы, которыми она пользуется. Сделать это необходимо сейчас, пока не стало поздно", - подчеркнул Климкин.

2 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Премьер дала России сутки, чтобы предоставить свои пояснения.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока ей не будут предоставлены образцы химического вещества, которым отравили Скрипаля.

Сегодня, 14 марта Великобритания инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения дела Скрипаля.

НАТО выразило солидарность с Великобританией в деле об отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и призвало Россию ответить на вопросы Великобритании, включая полное раскрытие программы производства нервно-паралитического вещества, которое использовалось в покушении на бывшего разведчика РФ.

Тереза Мэй, выступая сегодня в парламенте, назвала отравление Скрипаля "незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства" и перечислила ряд мер, которые предпримет британское правительство в ответ на этот инцидент, в числе которых - высылка 23 российских дипломатов.

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