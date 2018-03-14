Розенблат через суд добивается рассекречивания "агента Катерины"

Окружной админсуд Киева решает вопрос об открытии производства по административному делу

Народный депутат Борислав Розенблат, фигурант "янтарного дела", подал иск к Национальному антикоррупционному бюро с целью выяснить, является ли "агент Катерина" сотрудницей бюро. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность НАБУ по поводу не предоставления ответа на запрос НАПК о подтверждении или опровержении факта принадлежности Сивоконь Екатерины (Сикорской Екатерины) к сотрудникам Национального антикоррупционного бюро", - говорится в сообщении.

Розенблат также просит обязать НАБУ дать ответ на этот запрос.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Как известно, "агент Катерина" принимала участие в операции НАБУ по разоблачению депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова в получиении взятки за внесение изменений в законодательство, регулирующее добычу янтаря.

1 декабря 2017 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган опубликовала в своем Facebook информацию об обыске у "агента НАБУ Катерины Сикорской", обнародовав ее фамилию. Также Сарган написала, что "Сикорской и членам ее семьи на праве собственности принадлежат три частных дома в элитном поселке Козин, престижные автомобили Maserati, Lexus и два Porsche Cayenne, приобретенные в последнее время". Позже ГПУ показала лицо "агента Катерины".

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что раскрытие личных данных агентов бюро - уголовное правонарушение, и он не давал своего согласия на обнародование этой информации.

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