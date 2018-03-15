Рада разрешила арестовать Бакулина

За то, чтобы дать согласие на арест нардепа Бакулина проголосовали 240 депутатов

Верховная Рада разрешила арестовать народного депутата от Оппозиционного блока Евгения Бакулина, передает корреспондент LIGA.net.

За то, чтобы дать согласие на арест Бакулина проголосовали 240 депутатов. За то, чтобы дать согласие на задержание Бакулина проголосовали 252 депутата. Разрешение привлечь депутата к уголовной ответственности поддержали 274 депутата.

"Мы установили не только весь механизм преступной схемы разворовывания средств во время приобретения нефтедобывающих платформ, мы знаем тех, кто принимал участие в схеме, и счета, на которые поступили около $144 млн, полученных преступным путем", - сказал генпрокурор Юрий Луценко, выступая в парламенте.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что сам Бакулин для пояснений в Раду не явился.

"Если депутат не прибыл, мы рассматриваем вопрос без его устных пояснений, письменные вам розданы", - сказал он.

Парубий напомнил, что отсутствие депутата не является основанием для того, чтобы не рассматривать вопрос о снятии с него неприкосновенности.

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2 февраля 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ будет просить у Рады согласия на привлечение Бакулина к уголовной ответственности по ст. 255 (создание организованной преступной группировки), ст. 191 (хищение государственных средств в особо крупных размерах) и другим статьям УК в рамках дела "вышек Бойко". 19 февраля представления были переданы в Верховную Раду на рассмотрение регламентного комитета.

22 февраля спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Бакулин не выходит на связь. Позже Бакулин написал письмо к главе Верховной Рады и в регламентный комитет, где сообщил, что находится на лечении, а о представлениях узнал из СМИ. Бакулин предоставил справку о том, что находится на лечении в Беларуси.

В 2010-2014 годах Бакулин был главой правления НАК Нафтогаз Украины. В марте 2014-го его арестовали по подозрению в нанесении ущерба бюджету на сумму около $4 млрд, однако затем он вышел под залог в 10 млн грн.

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