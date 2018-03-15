Савченко планировала теракт в Верховной Раде - Луценко

По его версии, Савченко якобы давала указания, как уничтожить гранатами две ложи, минометами обрушить купол Рады и добить автоматами выживших

Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что народный депутат Надежда Савченко планировала теракт в здании парламента, поэтому он внесет представление на ее арест. Об этом генпрокурор сообщил, выступая в Верховной Раде, передает корреспондент LIGA.net.

"У следствия есть твердые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала и лично давала указания, как провести теракт в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и гостевую, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выжил. И поэтому сегодня я как генеральный прокурор Украины внесу в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко", - сказал он.

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8 марта 2018 года глава центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан был задержан на одном из КПВВ в Донбассе, когда возвращался с оккупированной территории. Прокуратура инкриминирует ему перевозку и хранение оружия, а также покушение на президента, главу МВД и секретаря СНБО. Шевченковский районный суд Киева отправил Рубана под арест на 60 суток без права залога. В СБУ считают, что в подготовке терактов в Киеве не обошлось без "кураторов из Москвы".

12 марта Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу Рубана, но она находилась за границей. 15 марта она вернулась в Украину.

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