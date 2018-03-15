Выборы президента РФ: в Украине откроют 4 избирательных участка

Голосование на выборах президента РФ пройдет в посольстве и консульствах России в Украине

В Украине будут работать четыре участка для голосования на время проведения выборов президента Российской Федерации, которые состоятся в ближайшее воскресенье, 18 марта 2018 года. Об этом сообщает посольство РФ в Украине.

Голосование будет проходить 18 марта 2018 года с 8:00 до 20:00 на избирательных участках в посольстве и генеральных консульствах России в Украине. Участки для голосования будут расположены по следующим адресам:

Посольство России на Украине - г. Киев, пр. Воздухофлотский, д. 27;

Генеральное консульство России во Львове - г. Львов, ул. К. Левицкого, д. 95;

Генеральное консульство России в Одессе - г. Одесса, Гагаринское плато, д. 14;

Генеральное консульство России в Харькове - г. Харьков, ул. Максимилиановская, д. 22.

В посольстве отметили, что включение граждан Российской Федерации в список избирателей, обладающих активным избирательным правом, будет производиться при явке в помещение участковой избирательной комиссии на основании паспорта или заменяющего его документа. Лица, желающие принять участие в выборах, включаются участковой избирательной комиссией в список избирателей на основании устного обращения в день голосования.

В понедельник, 19 марта, состоится встреча главы МИД Павла Климкина с министрами иностранных дел стран ЕС, во время которой речь пойдет о санкциях против тех, кто непосредственно принимал участие в организации выборов в Крыму.

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