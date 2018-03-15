Жванию вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Речь идет об уголовном производстве, которым занимается Департамент спецрасследований ГПУ

Генеральная прокуратура вызывает на допрос в качестве свидетеля бывшего народного депутата Давида Жванию. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Речь идет об уголовном производстве № 42014100000000209, которое расследует Департамент спецрасследований ГПУ. По какому именно факту открыто производство, в ГПУ не уточнили.

Известно лишь, что производство касается четырех статей Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 346 (Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 353 (Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица), ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

Жванию ожидают в ГПУ 26 марта в 11:00.

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