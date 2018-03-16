Украина сомневается в легитимности выборов президента РФ в целом

В МИД считают, что ответом на незаконное проведение голосования в Крыму должно стать усиление санкционного давления на РФ

В МИД Украины заявили, что незаконное голосование во временно оккупированном Крыму исказит результаты выборов президента РФ в целом и, таким образом, поставит под серьезное сомнение их легитимность. Об этом говорится в заявлении МИД.

"Результаты незаконного голосования (на выборах президента РФ в Крыму, - ред.) будут ничтожными с юридической точки зрения, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что все причастные к организации и проведению незаконного голосования будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины.

"Более того, незаконное голосование на временно оккупированной территории Украины исказит результаты выборов в Российской Федерации в целом и, таким образом, поставит под серьезное сомнение их легитимность", - сказано в заявлении.

В министерстве считают, что ответом на это должно стать усиление санкционного давления на РФ, в том числе в виде персональных санкций.

"Призываем наших партнеров решительно осудить незаконные действия РФ по организации выборов во временно оккупированном Крыму и не признавать их "результаты", - сказано в заявлении МИД.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина будет добиваться санкций для организаторов незаконных выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму.

СБУ призвала граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму, не участвовать в незаконных выборах президента РФ на территории полуострова, а также предупредила их об уголовной ответственности за организацию этих выборов.

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