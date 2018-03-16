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Порошенко назначил командующего Объединенных сил

16.03.2018 16:43
Командующим Объединенных сил стал генерал-лейтенант Сергей Наев
Порошенко назначил командующего Объединенных сил
Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко представил командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Об этом сообщается на странице Порошенко в Facebook.

Президент отметил, что формат антитеррористической операции изменится - будет проводиться операция Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов возлагается на командующего Объединенных сил.

Генерал-лейтенант Сергей Наев ранее служил заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. До этого Наев проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. 

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20 февраля 2018 года Порошенко подписал закон о Донбассе №7163, который переформатирует АТО и определяет Россию агрессором.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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