НАБУ направило 300 запросов в 57 стран о топ-коррупционерах

Национальное антикоррупционное бюро намерено усилить сотрудничество с Европолом и Евроюстом

Представители Национального антикоррупционного бюро Украины ради расширения возможностей получения доказательств в рамках расследований уголовных коррупционных производств 14-15 марта посетили штаб-квартиру Европейской организации по вопросам юстиции (Евроюст) в Гааге. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Визит состоялся по приглашению Евроюста и при содействии проекта Антикоррупционная инициатива Европейского Союза в Украине.

Во время визита сотрудники НАБУ обсудили со специалистами Евроюста вопрос взаимной правовой помощи по уголовным производствам, в частности, связанным с применением положений Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам.

Кроме того, делегация НАБУ посетила Европейскую полицейскую службу (Европол). Во время встречи речь шла о практических аспектах взаимодействия в рамках соглашения между Украиной и Европолом об оперативном и стратегическом сотрудничестве.

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В бюро отмечают, что для разоблачения украинских топ-коррупционеров НАБУ направило 300 запросов в 57 стран мира. 130 из них - выполнены. Латвия, Кипр, Австрия, Великобритания и Швейцария - топ-пять стран, где украинские коррупционеры оставили свой след и в компетентные органы которых НАБУ обращалось чаще всего.

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