Выборы президента России: все новости, хроника голосования

LIGA.net ведет хронику президентских выборов в России, а также незаконных выборов в оккупированном Крыму

Сегодня, 18 марта, в России проходят президентские выборы. К участию в выборах ЦИК РФ допустил восемь кандидатов: Владимира Путина, Ксению Собчак, Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Максима Сурайкина, Бориса Титова и Григория Явлинского.

Украинские МИД и МВД заявили, что россияне в Украине не будут допущены на голосование в российские дипучреждения. Партии Национальный корпус, Свобода и Правый сектор также намерены блокировать избирательные участки.

Кроме того, сегодня Кремль планирует провести незаконные выборы в Крыму. Украина, а также Канада, Эстония, Финляндия и другие страны заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.

LIGA.net ведет хронику всех новостей, ключевых событий и голосования российских президентских выборов.

07:18. В России открылись избирательные участки (в 8:00 по местному времени).

07:15. Накануне незаконных выборов в оккупированном Крыму, местные жители сообщили LIGA.net, что в Симфереполе заметно увеличилось количество людей на улицах и в транспорте - "прямо как летом". Кроме того, они сообщают, что на полуострове активно рекламировалась услуга голосования не на своем участке, подобные уведомления приходили на почту.

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