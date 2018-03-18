Выборы в РФ: Франция не признает результатов голосования в Крыму

Франция выражает приверженность восстановлению территориальной целостности Украины и не признает итогов выборов в Крыму, сообщил МИД

Фото: Pixabay





"Франция, как и раньше, выражает твердую приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ ... Франция сегодня не признает организацию выборов президента России в Крыму", - гласит заявление.



Страна также обеспокоена милитаризацией Крыма и ухудшением ситуации с правами человека, особенно крымских татар. Франция осуждает дискриминацию на основе этнической или религиозной принадлежности и призывает к освобождению всех, кто задержан с нарушением международного права.



МИД Франции призвал к сохранению и защите исторического и культурного наследия на территории аннексированного Россией полуострова.



Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 22-23 марта посетит Украину, где проведет переговоры, в частности, о ситуации на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.



Ранее Норвегия сообщила, что



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. Франция не признает итогов выборов президента России, которые проводились в Крыму. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции."Франция, как и раньше, выражает твердую приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ ... Франция сегодня не признает организацию выборов президента России в Крыму", - гласит заявление.Страна также обеспокоена милитаризацией Крыма и ухудшением ситуации с правами человека, особенно крымских татар. Франция осуждает дискриминацию на основе этнической или религиозной принадлежности и призывает к освобождению всех, кто задержан с нарушением международного права.МИД Франции призвал к сохранению и защите исторического и культурного наследия на территории аннексированного Россией полуострова.Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 22-23 марта посетит Украину, где проведет переговоры, в частности, о ситуации на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.Ранее Норвегия сообщила, что не признает результатов выборов президента РФ, которые проводятся в аннексированном Крыму.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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