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Выборы в РФ: Франция не признает результатов голосования в Крыму

18.03.2018 16:45
Франция выражает приверженность восстановлению территориальной целостности Украины и не признает итогов выборов в Крыму, сообщил МИД
Выборы в РФ: Франция не признает результатов голосования в Крыму
Фото: Pixabay
Франция не признает итогов выборов президента России, которые проводились в Крыму. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции.

"Франция, как и раньше, выражает твердую приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ ... Франция сегодня не признает организацию выборов президента России в Крыму", - гласит заявление.

Страна также обеспокоена милитаризацией Крыма и ухудшением ситуации с правами человека, особенно крымских татар. Франция осуждает дискриминацию на основе этнической или религиозной принадлежности и призывает к освобождению всех, кто задержан с нарушением международного права.

МИД Франции призвал к сохранению и защите исторического и культурного наследия на территории аннексированного Россией полуострова.

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 22-23 марта посетит Украину, где проведет переговоры, в частности, о ситуации на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Ранее Норвегия сообщила, что не признает результатов выборов президента РФ, которые проводятся в аннексированном Крыму.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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