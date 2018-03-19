Порошенко о псевдовыборах в Крыму: Это "филькина грамота"

Глава государства подчеркнул, что легитимными выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины

Проведение так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права, а их "результаты" - это фальсификация и "филькина грамота". Об этом говорится в заявлении президента Петра Порошенко.

"Это и не удивительно для страны, которая систематически и сознательно противопоставляет себя всему внешнему миру. Так называемые выборы в Крыму - еще одно свидетельство пренебрежения Кремля к основополагающим документам и принципам, на которых в течение 70-ти лет базируются международный мир и безопасность, в том числе Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт", - отмечается в заявлении.

Порошенко подчеркнул, что результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий.

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"Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины. Очередная же попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал", - подчеркивается в заявлении.

Он выразил благодарность международным партнерам Украины за четкую и бескомпромиссную позицию, озвученную накануне незаконных выборов, относительно того, что их результаты не будут признаны. И о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

"Ожидаю, что в итоговом отчете международной миссии ОБСЕ будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма", - отмечается в заявлении.

"Я благодарен тем крымчанам, которые не приняли участие в этом фарсе, несмотря на серьезное давление, которое они испытывали. Им угрожали, заставляли, зазывали на так называемые участки подарками. Но их молчаливый протест красноречиво показал - Крым - это Украина", - подчеркнул Президент.

По его словам, "нарисованный результат" не соответствуют реальной активности жителей полуострова.

"Обнародованные официальные "данные" являются ни чем иным, как фальсификацией. И говоря известным российским фразеологизмом - это "филькина грамота". Ее Кремль теперь и будет использовать в гибридной информационной войне, которую он ведет не только против Украины, а против всего мира", - отмечается в заявлении.

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Он добавил, что украинский Крым в кандалах российской оккупации превратился в полуостров несвободы и военную базу.

"Мы усилим наши усилия, в том числе в рамках международных организаций и судебных инстанций для того, чтобы положить конец грубому нарушению оккупационными властями прав человека в Крыму. Украина также продолжит борьбу за освобождение всех без исключения украинских политических заключенных, находящихся за решеткой на полуострове и в России", - говорится в заявлении.

Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль. "И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всего европейского и евроатлантического сообщества, за политические убийства за рубежом, и за подавление демократии в самой России", - подчеркнул глава государства.

Незаконные выборы 18 марта 2018 года прошли и в оккупированном Россией Крыму. Украина, а также Канада, Эстония, Финляндия и другие страны заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.

Российские пропагандистские СМИ утверждают, что на незаконных выборах в оккупированном Крыму за Путина проголосовали около миллиона "избирателей" - 92%

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