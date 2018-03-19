В Раде появился проект заявления о непризнании перевыборов Путина

Инициаторами проекта постановления о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ выступили депутаты от Народного фронта

В Верховную Раду внесен проект постановления о непризнании Украиной легитимности выборов президента государства-агрессора России и победы на них Владимира Путина. Документ был зарегистрирован сегодня, 19 марта, под номером 8153.

Авторы проекта - лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак и депутат от этой политсилы Георгий Логвинский.

Полное название документа звучит так: "Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица".

Текст проекта постановления на сайте Рады пока отсутствует.

Тема дня: Рада просит мир не признавать выборы Путина: что дальше

18 марта 2018 года в России прошли президентские выборы. По результатам подсчета 99,8% бюллетеней, Путин побеждает в первом туре с более чем 76% голосов.

Незаконные выборы прошли и в оккупированном Россией Крыму. Украина и ряд стран Запада заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.

Президент Петр Порошенко назвал проведение Россией так называемых выборов в Крыму очередным грубым нарушением международного права, а их "результаты" - фальсификацией и "филькиной грамотой".

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