Чубаров: Более 90% крымских татар проигнорировали псевдовыборы
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров утверждает, что более 90% крымских татар на полуострове "абсолютно проигнорировали" российские выборы президента. Об этом он сказал Крым.Реалии.
Чубаров также высказал сомнение по поводу заявлений российских оккупантов о том, что явка на полуострове превысила 70%.
"Анализ показывает, что до 17:00 местного времени, на избирательных участках явка была около 30%. Люди просто не шли на выборы. Их вытягивали, всех", - отметил Чубаров.
Глава Меджлиса подчеркнул, что во временно оккупированном Крыму люди, которые демонстрируют отсутствие лояльности к действиям так называемой российской власти полуострова "должны быть готовы к репрессиям каждый день".
19 марта 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что проведение псевдовыборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права, а их "результаты" - это фальсификация и "филькина грамота".
Норвегия и Франция сообщили, что не признают результатов выборов президента России в Крыму.
Незаконные выборы 18 марта 2018 года прошли и в оккупированном Россией Крыму. Украина, а также Канада, Эстония, Финляндия и другие страны заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.
Российские пропагандистские СМИ утверждают, что на незаконных выборах в оккупированном Крыму за Путина проголосовали около миллиона "избирателей" - 92%
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