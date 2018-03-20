Венгрия выступила против восстановления воинской части в Берегово

Министр иностранных деле Венгрии обеспокоен планами Минобороны Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выступил против планов Минобороны Украины восстановить воинскую часть в Берегово. Об этом сообщает Hirado.hu.

Согласно сообщению, Сийярто обеспокоен намерениями украинской армии разместить батальон численностью около 800 человек в городе, где проживает наибольшее количество венгров.

По его словам, слова оборонного ведомства Украины о том, что это необходимо из-за угроз территориальной целостности страны, еще более тревожит.

"Это означает, что они считают венгерское национальное сообщество угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает его", - сказал Сийярто.

Стоит отметить, что 9 февраля состоялось заседание Береговского городского совета, где обсуждали размещение на территории бывшей военной части отдельного батальона 128-й Закарпатской горно-пехотной бригады, которая сейчас базируется в Мукачево, а также в Ужгороде и Виноградове.

На заседании был исполняющий обязанности командующего войсками оперативного командования Запад Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Олег Микац, который сказал, что в случае положительного решения восстановить или построить новые объекты для пребывания батальона на территории воинской части можно будет до конца 2019 года.

Ранее в Берегово размещался 315-й гвардейский механизированный ордена Богдана Хмельницкого полк. В 2003 году военную часть расформировали, а имущество было передано на баланс горсовета. Большинство зданий сейчас находятся в аварийном состоянии. Кроме того, часть земли была продана частным владельцам.



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