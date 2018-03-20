Командующий Объединенных сил: Наша цель - освобождение Донбасса

Задачу по полному освобождению оккупированных территорий, я, как командующий Объединенных сил, выполню, заявил Сергей Наев

Новоназначенный командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что целью проведения операции станет освобождение временно оккупированного Донбасса от пророссийских наемников. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

По словам Наева, 16 марта 2018 года президент поставил четкую задачу, чтобы Вооруженные Силы, а также силы и средства других вооруженных формирований и правоохранительных органов, были готовы не только вести оборонительные действия, но и к полному освобождению оккупированных территорий.

"Задачу по полному освобождению оккупированных территорий, я, как командующий Объединенных сил, выполню", - подчеркнул Наев.

Он подчеркнул, что первые шаги на новой должности будут посвящены должному планированию операции Объединенных сил.

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"По прибытии к месту проведения операции мне будет необходимо детально изучить обстановку, оценить ее по всем направлениям - военным, правоохранительным, по направлению деятельности военно-гражданских администраций", - сказал Наев.

Командующий Объединенных сил уточнил, что после проведения такой оценки он должен будет принять такие решения, которые позволят в ходе операции достичь наилучшего результата в кратчайшие сроки и при условии рационального использования ресурсов.

Отвечая на вопрос, в чем будет заключаться отличие операции Объединенных сил от АТО, Наев сказал: "Главные отличия - в подчиненности. Если раньше антитеррористическая операция проходила под общим руководством антитеррористического центра СБУ, сейчас операция Объединенных сил проходит под стратегическим руководством Генерального штаба Вооруженных Сил Украины".

"Соответственно, от этого идет и другой вопрос, связанный с управлением, ответственностью, оперативным и тактическими задачами, которые нужно последовательно выполнить, чтобы, как я отмечал ранее, достичь оперативной цели операции", - подчеркнул Наев.

16 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко представил командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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