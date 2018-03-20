Рада просит Кабмин подсчитать убытки от агрессии РФ

Также Рада просит Кабмин разработать методику определения ущерба и объема убытков, которые нанесла Украине агрессия РФ

Верховная Рада попросила Кабмин создать межведомственный координационный центр, который будет заниматься правовыми вопросами, связанными с российской агрессией.

За постановление о комплексе неотложных мер по практической реализации международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины 5463 проголосовали 229 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Рада просит Кабмин создать межведомственный координационный центр, который бы обобщил правовую позицию Украины в вопросах отражения и сдерживания вооруженной агрессии РФ, а также подготовил консолидированную претензию Украины к РФ в плане ответственности за вооруженную агрессию.

Помимо этого Рада просит Кабмин разработать методику определения ущерба и объема убытков, которые нанесла Украине агрессия РФ.

Члены правительства, по мнению депутатов, должны внести в парламент проект закона о реестре физических и юридических лиц, которые пострадали от вооруженной агрессии РФ.

Генпрокуратуру, СБУ и Минобороны депутаты просят создать единую базу данных доказательств агрессии РФ и военных преступлений.

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