Рада просит Кабмин подсчитать убытки от агрессии РФ
Верховная Рада попросила Кабмин создать межведомственный координационный центр, который будет заниматься правовыми вопросами, связанными с российской агрессией.
За постановление о комплексе неотложных мер по практической реализации международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины 5463 проголосовали 229 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.
Рада просит Кабмин создать межведомственный координационный центр, который бы обобщил правовую позицию Украины в вопросах отражения и сдерживания вооруженной агрессии РФ, а также подготовил консолидированную претензию Украины к РФ в плане ответственности за вооруженную агрессию.
Помимо этого Рада просит Кабмин разработать методику определения ущерба и объема убытков, которые нанесла Украине агрессия РФ.
Члены правительства, по мнению депутатов, должны внести в парламент проект закона о реестре физических и юридических лиц, которые пострадали от вооруженной агрессии РФ.
Генпрокуратуру, СБУ и Минобороны депутаты просят создать единую базу данных доказательств агрессии РФ и военных преступлений.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:16
-
17:45
-
15.03.18
09:08
-
17:50
-
17.03.18
09:20