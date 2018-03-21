Украина инициировала дебаты в ПАСЕ о "выборах" в Крыму - Арьев

Украина должна обратиться к международному сообществу, чтобы осудить незаконные выборы на оккупированном полуострове, считает народный депутат Арьев

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев подал заявку на проведение дебатов по вопросу непризнания российских выборов в оккупированном Крыму на апрельской сессии Ассамблеи в Страсбурге. Об этом народный депутат Верховной Рады рассказал Крым.Реалии.

"Очевидно, Украина должна обращаться к международному сообществу, чтобы осудить незаконные выборы на аннексированном полуострове. По крайней мере я, как глава делегации в ПАСЕ, уже подал заявку на проведение текущих дебатов на апрельской сессии в Страсбурге. Но, очевидно, мы можем отдать предпочтение поддержке срочных дебатов по расширенной тематике по России, если такое представление на расширенную тематику сделает делегация Великобритании", - подчеркнул Арьев.

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19 марта 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что проведение так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права, а их "результаты" - это фальсификация и "филькина грамота".

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